أحمد موسى يشيد بنسب المشاركة في انتخابات الرئاسة: رقم تاريخي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشباب المصري، يسطر ملحمة كبيرة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن الفئة الشبابية تتصدر المشهد الانتخابي منذ الأمس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين بعثوا برسالة مهمة للعالم من خلال الإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن المصريين يختارون رئيسهم لـ 6 سنوات مقبلة.

تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المصريين يدركون جيدا أن الست سنوات المقبلة أخطر وأهم من التسع سنوات الماضية، مبينا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تأمين الاستحقاق الرئاسي على أعلى مستوى من قبل رجال الداخلية، قائلا: «رجال لا تنام».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين حولوا الانتخابات الرئاسية إلى احتفالية كبرى، قائلا: «هو الاحتفال بيزعل في إيه».

الانتخابات تشهد إقبالا هائلا من قبل جموع المصريين

كما أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإقبال الكثيف في جميع محافظات مصر، مشددا على أنه لا يوجد موضع لقدم في سوهاج بالمقار الانتخابية، موضحا أن الانتخابات تشهد إقبالا هائلا من قبل جموع المصريين.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يسطره المصريون في الاستحقاق الرئاسي والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية رسالة قوية إلى كل ما يشكك في المصريين حول عزوفهم عن الانتخابات والتأكيد أنهم يصطفون خلف قيادتهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، موجها التحية إلى المصريين، قائلا: «ربنا يحمي الشعب المصري.. كل الشكر إلى عظيمات مصر».

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ستحقق أكبر تصويت في استحقاق رئاسي في التاريخ، في ظل الكثافة الكبيرة من المصريين على صناديق الاقتراع، قائلا: «هنعدي الـ 50% التي حدثت في انتخابات 2012.. انتخابات 2024 ستشهد رقما سحريا وتاريخيا لم يحدث في تاريخ مصر».