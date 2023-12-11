محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات الرئاسة بالخصوص والخانكة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة شهدت مسيرات حاشدة من المواطنين للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كما شهدت شوارعها وأمام اللجان مسيرات حاشدة تجوب الشوارع والميادين، حاملين أعلام مصر ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية للتعبير عن سعادتهم في المشاركة، وذلك أثناء التوجه للإدلاء بحقهم الدستوري والتصويت داخل اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات.

محافظ القليوبية في جولة ليلية بلجان التصويت

جاء ذلك خلال جولة ليلية قام بها محافظ القليوبية مع غلق اللجان لليوم الثاني في الانتخابات، حيث تفقد عدد من اللجان الفرعية والعامة بمدينتي الخصوص والخانكة، وبدأ المحافظ الجولة بلجان مدينة الخصوص بمدرسة فرح 2 ومدرسة الثانوية بنين ومدرسة إيهاب جوري، وفي مدينة الخانكة تفقد المحافظ لجان مدرسة الشمس التجريبية وتفقد لجان مدرسة الخانكة الابتدائية بنات ومدرسة الخانكة الابتدائية بنين.

انتظام سير العملية الانتخابية

واطمأن المحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية باللجان وتهيئة الأجواء المناسبة للناخبين، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل من أجل إنجاح العملية الانتخابية لتظهر بالشكل الحضاري المشرف أمام العالم أجمع.