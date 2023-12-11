«الكيانات الشبابية»: فئة الشباب ضربت أروع الأمثلة في انتخابات الرئاسة

وجه أحمد عبد العال عضو لجنة المتطوعين والكيانات الشبابية، الشكر للشباب المصري وللشعب المصري بأكمله على الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، وعلى المشاركة الشبابية والتطوع في تنظيم العملية الانتخابية.

لجنة الكيانات الشبابية موجودة يوميا

وأضاف خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن لجنة الكيانات الشبابية تكون موجودة يوميا من الساعة 8 صباحا أمام لجان التصويت لتيسير العملية الانتخابية.

وأوضح أن اللجنة شكلت غرف عمليات على مستوى الجمهورية وغرف عمليات مركزية في القاهرة، ومن أبرز المشاهد التي رصدوها هي تطوع المصريين في ما بينهم في مساعدة بعضهم على إبداء صوتهم الانتخابي والمشاركة في هذا الاستحقاق.

دورات في الوعي السياسي وتنمية الفكر

وذكر أن اللجنة قدمت دورات في الوعي السياسي وتنمية الفكر، وان المشاركة ليس لاتجاه فكري معين بل يجب أن يشارك الجميع على اختلاف مشاربهم، ونهتم أكثر بفئة الشباب وتوعية هذه الفئة.