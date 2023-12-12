إقبال كثيف على لجان المنيل ومصر القديمة في آخر أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الانتخابات إقبالا كثيفا قبل انطلاق ثالث أيام التصويت، حيث شهدت لجان منطقة مصر القديمة والمنيل طوابير كثيفة أمام اللجان، وتوافد الناخبون ملوحين بأعلام مصر.

ويشهد التصويت في مدرسة عمر بن العاص الإعدادية في مصر القديمة إقبالا كبيرا، وقدّم الشباب المتطوع في العملية الانتخابية مساعدات عديدة للناخبين خاصة كبار السن، وشهدت مدرسة حسن السويدي في المنيل، إقبالا من قبل السيدات والأطفال.

وشهدت مدرسة أبو السعود الابتدائية في حي مصر القديمة، استمرار الطوابير أمام اللجان، للمشاركة في العرس الانتخابي.

كما شهدت مدرسة الشهيد طيار محمد جمال في المنيل بالقاهرة، إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، حيث توافد الناخبون أمام المدرسة بانتظار فتح اللجان.

وكانت هيئة الانتخابات أكدت أنّ المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في مختلف المحافظات في اليوم الأول والثاني من انطلاق العملية الانتخابية.

وتضم القائمة الانتخابية 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.