إقبال على لجان الوافدين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

فتحت اللجان الانتخابية في محافظة بورسعيد أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع، خاصة لجان الوافدين من عمال المصانع والشركات الخاصة بغرب وشرق وجنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد يترأس عمليات الشبكة الوطنية

وترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بداية اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية 2024، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وذلك بحضور ممثلين عن كل الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك متابعة لحظية للعملية الانتخابية بكل اللجان، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، ومتصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفة الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ، أن عملية التصويت تسير بصورة حضارية، وأن الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة شهدت صباح اليوم انتظام المرور وانسياب حركة السيارات، وسط انتشار رجال المرور بكافة الطرق المؤدية للجان الانتخابية فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

67 لجنة انتخابية ببورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد، أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد 533233 ناخبا، موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، وهناك 67 لجنة ومقرا انتخابيا تستقبل المواطنين لليوم الثالث لاختيار من يمثلهم، إضافة لـ80 لجنة فرعية، و5 لجان للمغتربين.