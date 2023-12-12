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الحوثيون: لم نستهدف السفينة النرويجية إلا بعد رفضها كل النداءات التحذيرية

كتب:

هانى حسن
09:47 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الحوثيون، إنهم لم يستهدفوا السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها كل النداءات التحذيرية، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الحوثيون، أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة «أستريندا» النرويجية التي كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل، مؤكدين استمرار منع جميع السفن باختلاف جنسياتها من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

وفي وقت سابق هدد الحوثيون بمنع مرور كافة السفن المتوجهة الى المواني الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، ردًا على حرب إسرائيل على قطاع غزة. 

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بقلم هانى حسن