اعتقالات وإجبار النازحين على الرحيل.. ماذا يفعل الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة؟

حصار خانق واعتقالات واسعة تداهم كبار السن قبل الشباب، وإجبار النازحين الأطفال والنساء على الخروج غصبا، هكذا يبدو الوضع في مخيمات النازحين الفلسطينيين داخل مدارس «الأونروا» في شمال قطاع غزة في حملة مداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لإجبار الأهالي على مغادرة منطقة الشمال في القطاع المحتل.

مداهمة مدارس النازحين بمنطقة حمدان

بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فإنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات حصار واسعة على أماكن النازحين الفلسطينيين، بمنطقة حمدان شمال القطاع المحتل، الذين لجأوا إلى مدارس الإيواء التابعة للأونروا بعد قصف منازلهم، حيث يخرج النساء والأطفال منها، ويعتقل الرجال والشباب منهم ويقوم بالتحقيق معهم.

حصار النازحين في شارع الفالوجا

ومن منطقة حمدان إلى شارع الفالوجا شمال قطاع غزة أيضا، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخراج النازحين الأطفال والنساء، وتعتقل الرجال أيضا للتحقيق معهم لإجبار الأهالي على إخلاء شمال القطاع المحتل.

ماذا يحدث بمنطقة جباليا في غزة؟

بحسب رواية المصور الصحفي «عمرو طبش»، لـ«الوطن»، فإن الاحتلال لم يرحم النازحين الذي لجأوا إلى مدارس الإيواء التابعة للأونروا للاحتماء بها بعد خسارة منازلهم في القصف المستمر على القطاع، وبدأ حملة إخلاء واسعة حيث يجبر العائلات الفلسطينية على إخلاء مدارس في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، وغيرها من المناطق في الشمال.

تزداد قتامة المشهد في الشمال وتحديدا في منطقة جباليا، حيث يعاني مركز جباليا الطبي، النقطة الطبية الوحيدة في شمال قطاع غزة، تم تجهيزه قبل نحو 3 أيام، لاستقبال جرحى الغارات المتواصلة على الشمال، من عدم قدرته على استقبال الحالات الحرجة، حيث لا تتوفر الإمكانيات الطبية والبشرية اللازمة لإجراء العمليات الجراحي للجرحى والمصابين، بحسب الصحفي الفلسطيني طبش.