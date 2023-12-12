تصاعد الخلافات.. بايدن يصدم نتنياهو لأول مرة بسبب العدوان على غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «بيبي» في موقف صعب، ملمحا خلال حفل استقبال في «البيت الأبيض» بمناسبة عيد يهودي، إلى وجود قلاقل في العلاقة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف بايدن، أنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي، وأشار الرئيس الأمريكي، إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما: «بيبي، أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله»، وفقا لما ذكرته قناة «الحرة» الإخبارية الأمريكية.

وتابع بايدن: إسرائيل في موقف صعب، ولدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية، وأضاف بأنه بغض النظر عن الخلافات مع القيادة الإسرائيلية، فإن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع.

بايدن: الرأي العام قد يمر بتحول خطير على أمن إسرائيل

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن الرأي العام قد يمر بتحول خطير على أمن إسرائيل، وأشار لمسؤول الأمريكي، إلى استمرار المساعدة لإسرائيل حتى تتم هزيمة الفصائل الفلسطينية.

بدوره، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جون كيربي، إن «واشنطن» تعتزم معرفة المزيد عن استخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض المحظورة في لبنان، مشيرا للصحفيين، إلى أن التقارير تثير قلق السلطات الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم ذخائر «الفسفور الأبيض»، أثناء الهجمات على جنوب لبنان، في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن إصابة 9 مدنيين على الأقل.

رؤساء وزراء 4 دول أوروبية: مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك

وفي وقت سابق، وجه رؤساء وزراء أيرلندا ليو فارادكار، وإسبانيا بيدرو سانشيز، ومالطا روبرت أبيلا، وبلجيكا ألكسندر دي كروفي، رسالة إلى رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشيل، يدعون فيها إلى إجراء مناقشة في قمة مجلس الاتحاد المقبلة التي ستعقد يومي 14 و15 ديسمبر الجاري حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، في ضوء خطوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتفعيل المادة 99 من الميثاق الأممي.

وحذر رؤساء الوزراء، من أن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك، ووصف رؤساء الوزراء عدد الشهداء والدمار والوضع الإنساني الذي أحدثته الحرب في قطاع غزة بالمثير للقلق، واقترح المسؤولون، عقد مؤتمر سلام دولي مع إسرائيل والفصائل من أجل تنفيذ حل الدولتين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يقوم إلا على حل الدولتين، مؤكدا في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن «برلين»، ملتزمة بتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أشار الديوان الملكي الأردني، في بيان، إلى أن الملك عبد الله الثاني أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وجدد العاهل الأردني، رفض «عمان» القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، أو الفصل بين غزة والضفة الغربية المحتلة.