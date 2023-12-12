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انتخابات المصريين بالداخل

مرصد الأزهر: الاحتلال الإسرائيلي يمارس العنصرية ضد الفلسطينيين

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:01 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
منشور مرصد الأزهر

منشور مرصد الأزهر

قال مرصد الأزهر الشريف إن «الفلسطينيون في فلسطين، وغير اليهود من مواطني الكيان، يرزحون تحت وطأة نظام الصهيوعنصرية» وذلك في بيان له عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

الصهيو عنصرية

وتابع مرصد الأزهر في بيانه : ففي حين يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية بدم بارد على أيدي الصهاينة، يضن الكيان على مواطنيه من غير اليهود بالحقوق المكفولة لنظرائهم اليهود الصهاينة.

مرصد الأزهر

وأشار المرصد في حديثه عن الصهيو عنصرية أنه وفقًا للقانون الأساسي لسنة 2018 «المعروف باسم قانون يهودية الدولة»، يقتصر حق تقرير المصير والمستقبل في الكيان الصهيوني على مواطنيه من اليهـود والمهاجرين اليهود؛ وهو ما يستنزل وضع أكثر من 20% من حملة جنسيته من غير اليهود إلى ما دون درجة المواطنة. الصهاينة جديرون بالوصم، لأن جرائمهم فاقت الوصف.

 

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