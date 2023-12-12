مرصد الأزهر: الاحتلال الإسرائيلي يمارس العنصرية ضد الفلسطينيين

قال مرصد الأزهر الشريف إن «الفلسطينيون في فلسطين، وغير اليهود من مواطني الكيان، يرزحون تحت وطأة نظام الصهيوعنصرية» وذلك في بيان له عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

الصهيو عنصرية

وتابع مرصد الأزهر في بيانه : ففي حين يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية بدم بارد على أيدي الصهاينة، يضن الكيان على مواطنيه من غير اليهود بالحقوق المكفولة لنظرائهم اليهود الصهاينة.

مرصد الأزهر

وأشار المرصد في حديثه عن الصهيو عنصرية أنه وفقًا للقانون الأساسي لسنة 2018 «المعروف باسم قانون يهودية الدولة»، يقتصر حق تقرير المصير والمستقبل في الكيان الصهيوني على مواطنيه من اليهـود والمهاجرين اليهود؛ وهو ما يستنزل وضع أكثر من 20% من حملة جنسيته من غير اليهود إلى ما دون درجة المواطنة. الصهاينة جديرون بالوصم، لأن جرائمهم فاقت الوصف.