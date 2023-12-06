استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، الشيخ أمير نور الدين ابن الشيخ نظام الدين الرئيس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية في بورما، والوفد المرافق له؛ بهدف متابعة التعاون الثنائي في مجال الشؤون الدينية وجهود مواجهة التطرف.

مرصد الأزهر يستقبل الرئيس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية في بورما

واستعرض مشرفو المرصد الجهود المبذولة في هذا الشأن من بحوث ودراسات تناقش مختلف القضايا ذات الصلة بالتطرف مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببعض المجتمعات التي تعاني من الإرهاب في العالم، إلى جانب الأنشطة التفاعلية التي ينظمها المرصد دوريًّا لشباب الجامعات وطلاب المدارس فضلًا عن مشاركاته الخارجية بالندوات والاجتماعات الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف المتنامي في العالم، والذي ينذر بمزيد من المواجهات بين أبناء الوطن الواحد بعدد من المجتمعات.

وفي أثناء تفقد الشيخ أمير نور الدين، والوفد المرافق له لوحدات المرصد البالغ عددها 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، وتعرف على آلية رصد الباحثين لأنشطة التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أحدث الإصدارات التي سلطت الضوء على عدد من القضايا المتنوعة بخلاف قضية التطرف، مثل اللاجئين، وخطاب الكراهية، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.

وأعرب الرئيس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية في بورما عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر لمواجهة خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف والإرهاب في العالم.