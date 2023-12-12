«يبكون كلما تذكروا ما حدث».. انهيار جنود الاحتلال الإسرائيلي في مراكز العلاج

أجرت قناة «فرانس 24» جولة في أحد مراكز العلاج الإسرائيلية، حيث يتلقى مصابو الجيش الإسرائيلي في المعارك بقطاع غزة العلاج، لا سيما أولئك الذين أصيبوا خلال هجمات السابع من أكتوبر، التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة.

ووفقا لتقرير القناة الفرنسية، فقد ذكرت أن الجنود الإسرائيليين المصابين يبكون داخل مراكز العلاج ما أن يحل الظلام، ويصبحون بمفردهم، فهجوم السابع من أكتوبر لا يفارق أذهانهم.

بكاء في الليل من جنود الاحتلال المصابين

وفي الفيديو يقول أحد الجنود إنه يبكي في الليل، موضحًا أنه كان في قطاع غزة واحترقت دباته، لكن تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى، حيث وأشارت «فرانس 24» إلى أن عدد القتلى من جيش الاحتلال منذ هجوم 7 أكتوبر تخطى عددهم 425، من بينهم 100 قتيل، في الهجوم البري، وفق البيانات الرسمية.

وكانت الفصائل الفلسطينية نفذت هجومًا مباغتًا غير مسبوق في السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين واحتجاز العشرات، فيما ردت تل أبيب بعدوان هو الأعنف على القطاع تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وكانت تقارير إسرائيلية عدة أشارت إلى أن كثير من جنود الاحتلال يتلقون علاجًا نفسيًا، في ظل ما يواجهونه في قطاع غزة، في مؤشر على تراجع الحالة المعنوية في صفوف تلك القوات التي تقاتل لأكثر من شهرين كواحدة من أطوال الحروب التي خاضوها.