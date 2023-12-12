«الوطنية للصحافة» تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش في نوفمبر

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 30 نوفمبر 2023، يوم الخميس المقبل.

مكافأة نهاية الخدمة

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.