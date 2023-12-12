تايلور سويفت تتبرع بمليون دولار لضحايا العواصف.. «يواجهون كارثة»

تواصل النجمة الأمريكية تايلور سويفت، أعمالها الخيرية، إذ تبرعت يمبلغ مليون دولار لصندوق الاستجابة للطوارئ في ولاية تينيسي الأمريكية، في مؤسسة المجتمع في ولاية تينيسي الوسطى، وجاء ذلك بعد أن اجتاحت عواصف مدمرة عدد من المقاطعات في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

وأكد هال كاتو، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المجتمعية، مساهمة «سويفت»، مشيرا إلى أن التبرعات تساعد السكان الذين تأثروا بالكارثة الطبيعية بالمساعدة المالية والغذاء والإسكان المؤقت وتنظيف الأنقاض وإيواء الحيوانات، خاصة أن العواصف خلفت ما يقرب من 50 مصابا، بالإضافة إلى تعرض المباني لأضرار هيكلية، كما أثر انقطاع التيار الكهربائي على أولئك الذين يعيشون في المنطقة.

من 2023 إلى 2020.. تايلور سويفت تتبرع لضحايا العواصف

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتبرع فيها تايلور سويفت لصالح ضحايا الكوارث الطبيعية، حيث تبرعت أيضًا بمليون دولار لصندوق الاستجابة للطوارئ في ولاية تينيسي الوسطى في مارس 2020 بعد أن اجتاحت الأعاصير القاتلة الولاية التي تعتبرها موطنًا لها.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»: «ناشفيل هي منزلي، وحقيقة أن الكثير من الناس فقدوا منازلهم في وسط تينيسي وهو أمر مدمر بالنسبة لي»، كما قامت أيضًا بتضمين رابط لموقع التبرع للآخرين الذين كانوا مهتمين بالسير على حذوها.