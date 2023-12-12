«الوطنية للانتخابات»: يجوز للمرشحين استكمال الدعاية خارج المقر الانتخابي

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الصمت الانتخابي لا يشمل سوى الـ48 ساعة التي تسبق الانتخابات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالهيئة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليس لها ولاية إلا داخل اللجان، وهو المكان الوحيد الذي لايجوز فيه الدعاية، ماعدا ذلك للمرشح أن يفعل ما يشاء طالما لم يؤثر على المواطنين أمام اللجان، أو في محيط اللجنة.