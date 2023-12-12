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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: يجوز للمرشحين استكمال الدعاية خارج المقر الانتخابي

كتب:

محمد عيسى
12:58 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الصمت الانتخابي لا يشمل سوى الـ48 ساعة التي تسبق الانتخابات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالهيئة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليس لها ولاية إلا داخل اللجان، وهو المكان الوحيد الذي لايجوز فيه الدعاية، ماعدا ذلك للمرشح أن يفعل ما يشاء طالما لم يؤثر على المواطنين أمام اللجان، أو في محيط اللجنة. 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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