المدير التنفيذي لـ«الوطنية للانتخابات» يشرح كيفية الفرز وإعلان النتيجة

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه يحق حضور الفرز لمن يمثل المرشح أو وكيله أو أي وسيله إعلامية مصرح لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات دون أن يصور بطاقات التصويت أو الأوراق داخل اللجنة.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ اللجنة العامة ترسل الحصر العددي للهيئة، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تجميع الأصوات ومن ثم إعلان النتيجة.