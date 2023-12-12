«الوطنية للانتخابات»: 7 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تزايد استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية، خاصة الفئة العمرية من 18 حتى 30 عاما.

وأضاف أن هناك 7 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم في الانتخابات، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنقعد حاليا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب إليها.