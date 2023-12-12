«الوطنية للانتخابات»: دفاتر اللجان العامة ترصد مشاركة 45% ممن يحق لهم التصويت

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة رصدت نسبة الـ45% عن طريق عدّة آليات، أولها رصد من أدلوا بأصواتهم من خلال دفاتر الحصر باللجان العامة.

الانتخابات الرئاسية

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ هناك حصر عددي يصل إليه يوميا من اللجان العامة بالأعداد التي أدلت بأصواتها.