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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: دفاتر اللجان العامة ترصد مشاركة 45% ممن يحق لهم التصويت

كتب:

محمد عيسي
12:44 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة رصدت نسبة الـ45% عن طريق عدّة آليات، أولها رصد من أدلوا بأصواتهم من خلال دفاتر الحصر باللجان العامة.

الانتخابات الرئاسية 

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ هناك حصر عددي يصل إليه يوميا من اللجان العامة بالأعداد التي أدلت بأصواتها.

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