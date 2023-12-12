وزيرة التضامن: الدولة اتخذت خطوات واسعة في مجال التنمية الاجتماعية

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى أعمال الملتقى الدولي حول المكاسب والإنجازات الاجتماعية، الذي نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية بالتتسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدي يومى 11 و12 من ديسمبر الجاري، والذي عقد تحت رعاية رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون تحت عنوان «مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية»، وبمشاركة واسعة لرئيسة فيدرالية النساء الصينيات ممثلة جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف وزراء الشئون الاجتماعية بالدول العربية وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلو الهيئات الإقليمية والسفارات والمجتمع المدني والخبراء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية اتخذت خطوات واسعة في مجال التنمية الاجتماعية وتبنت المواءمة بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث يواكب ذلك العمل على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، باستهداف الانتقال التدريجي لجودة حياة الأسر في كافة المناحي.

وأضافت «القباج»، أنه في إطار الحماية الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان قدمت الدولة العديد من البرامج من التحويلات النقدية المشروطة بإلحاق الأطفال في التعليم والصحة وبرامج دعم الأسر بالسلع والخبز ومنظومة متكاملة للتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي للأولى بالرعاية للطبقات دون المتوسطة والمتوسطة، وما شهده الريف المصري من طفرة غير مسبوقة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى جانب ذلك هناك حركة واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث شهد عام 2015 بدء نقل سكان العشوائيات للمناطق المطورة.