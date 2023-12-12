7 مشاهد بارزة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

حفل ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بالعديد من المشاهد، التي تؤكد على الانتماء والوطنية، بمختلف المحافظات مابين الصعيد والوجه البحري ومدن القناة.

فضلا عن المشاهد الإنسانية التي سطرها المواطنون ورؤساء اللجان، والأطقم الطبية، حفل ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بمشاهد أخرى ستظل راسخة في عقول المصريين.

وشهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا وحضورا مميزا من الشباب والنساء والمسنين والعجائز، منذ بداية فتح اللجان، واصطح الحضور في طوابير انتظارا لفتح أبواب اللجان الإنتخابية في التاسعة صباحا.

أبرز مشاهد ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

- أدلى عروسين بصوتيهما في صناديق الاقتراع بمحافظة شمال سيناء، رفقة ذويهم والمعازيم، حيث أقيم لهما احتفال خارج اللجنة.

- حمل الشباب بمحافظات أسيوط وسوهاج والشرقية الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين الهتافات الوطنية، مؤكدين: لن ننسى القضية.

- شارك العديد من كبار السن والمعمرين في الانتخابات، مؤكدين أنهم يساهمون في كتابة مستقبل أحفادهم وأبنائهم.

- مساعدة رؤساء اللجان للمواطنين من ذوي الهمم والمسنين والمرضى على القيام بواجبهم الدستوري في العديد من المحافظات، بينها «الشرقية والقاهرة والجيزة والدقهلية»، سواء بالتوجه إليهم خارج اللجنة أو استقبال المواطنين تيسيرا عليهم.

- حرصت عجوز مريضة على الذهاب للجان الانتخابات للمشاركة بالاستحقاق الرئاسي، وجرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مقر اللجنة بمحافظة المنوفية بسبب تدهور حالتها الصحية.

- أعلن شاب وفتاة بمحافظة كفر الشيخ خطبتهما، عقب الإدلاء بصوتيهما.

الانتخابات الرئاسية بالمحافظات

وتنتهي الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، حيث استمرت لمدة 3 أيام بداية من يوم الأحد 10 ديسمبر من ذات الشهر، عقب مشاركة الملايين بالاستحقاق الدستوري لاختيار رئيس الجمهورية.