توفير أتوبيسات لنقل الطلاب ذوي الهمم بجامعة سوهاج إلى لجان الانتخابات

تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، انتقال الطلاب ذو الإعاقة من مقر الجامعة إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط فرحة عارمة لمشاركتهم في هذا العُرس الانتخابي الديمقراطي، وممارسة حقوقهم السياسية لرسم مستقبل وطنهم.

وقال «النعماني»، إن الجامعة وفرت أتوبيسات لنقل الطلاب ذوي الإعاقة لمقار لجانهم، وتوفير المناخ المناسب لهم لتيسير حركة انتقالهم، حيث شكلت الجامعة لجنة مخصصة من أجل مساعدة الطلاب ذوي الاعاقة منذ خروجهم من الجامعة، والتعرف على لجانهم الانتخابية للتيسير عليهم، مؤكداً أن الإعاقة في الفكر وليست فى الجسد، خاصة وأن ذوي الاعاقة يمثلون شريحة كبيرة ومكوناً مهماً للثروة البشرية بالمجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة فى مختلف المجالات.

تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشاد «النعماني» بما بذلته الدولة المصرية من جهود لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي، والتي يطبق بعضها للمرة الأولى بمصر، ومنها توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة «برايل» الخاصة بالمكفوفين، وخدمة «فيديو كول» عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الحركية.

وأوضح «النعماني، توفير لجنة مخصصة من أجل مساعدة الطلاب ذوي الاعاقة منذ خروجهم من الجامعة، والتعرف على لجانهم الانتخابية للتيسير عليهم.