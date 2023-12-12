«جلابية وعمة وغوريلا».. استعراضات لإسعاد الناخبين أمام اللجان في القاهرة

من أمام مدرسة الشهيد محمد جمال، بالمنيل، بالقاهرة، في مرح وبهجة نشر سيد فاروق وابنه أخيه فهد يحيى المرح، بالجلباب والعصا، ولبس الغوريلا، بفقرات استعراضية ليفرحوا الناخبين ويسعدوا المارة، ممن يدلون أصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في آخر أيام الانتخابات.

فرح الجميع وباتوا يصفقون وهم في انتظار الإدلاء والتصويت في الانتخابات، وعبر «سيد»، لـ«الوطن»، أنه أحب نشر البهجة بين الناخبين: «حبيت أفرح الناس في آخر أيام الانتخابات عشان الكل يفرح، كل إللي جايين عشان مصر لازم يفرحوا، وأحلى حاجة ننشر الأغاني الوطنية في كل مكان»، إذ عبر أنه يحب أيام التصويت وجميع المصريين مصطفين لاختيار الرئيس.

ويعمل «سيد»، بفرقة وزارة الثقافة المسرح، وبوزارة التربية والتعليم التوجيه المسرحي، وظلوا يقدمون المزيد من العروض، ولبس الرجل زي الغوريلا لنشر البهجة بين الجالسين على النيل: «لبسنا لبس مختلف عشان نفرح كل الناس، وبحب ابن اخويا يبقى معايا عشان إحنا شاربين المهنة أبا عن جد ولازم كل جيل يطلع منه حد».

وعبر الطفل فهد، عن أنه يحب دومًا العمل مع عمه: «ببقى مبسوط في الانتخابات وحبيت أجي مع عمي عشان كل الناس تفرح، عمي بيحب دايما يفرح كل الناس وأنا هطلع زيه»، إذ أنه يحب نشر البهجة بين الناخبين والناخبات، وعبر أن أكثر ما يتمناه هو أن يصبح لديه الحق في التصويت.