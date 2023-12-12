بدء التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024 بسوهاج

فتحت اللجان الانتخابية في محافظة سوهاج أبوابها، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024، في 18 لجنة عامة و675 لجنة فرعية، بينها 9 لجان للوافدين و603 مراكز انتخابية.

المشاركة السياسية في سوهاج

وشهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية إقبالًا كثيفا للمواطنين، خاصة المسنين والنساء والأطفال، بينما شهد اليوم الثاني توافد للشباب على لجان الوافدين، فضلا عن استمرار المشاركة السياسية بمختلف اللجان في قرى ومراكز سوهاج.

غرفة عمليات واستعدادات للانتخابات

وشكلت محافظة سوهاج غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة على مدار اليوم الانتخابي بمختلف مراكز وقرى ومدن سوهاج وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة مع العمل على إزالة أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.