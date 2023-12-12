الطاهري: انتخابات 2024 ترسم ملامح النظام السياسي للجمهورية الجديدة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات غير مسبوقة في التاريخ السياسي المصري، مشيرًا إلى أن الانتخابات الجارية ترسم ملامح النظام السياسي المصري الحديث والنظام السياسي للجمهورية الجديدة.

وأضاف «الطاهري»، في بث مباشر مع قناة «إكسترا نيوز»: «في هذه الانتخابات رأينا 4 مرشحين، ووجدنا تعددا في المدارس الحزبية والاتجاهات الفكرية، وهذا المشهد ينعكس على حضور الأحزاب في المشهد الانتخابي، ولمسنا حضور المجتمع المدني مثل مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

وتابع الكاتب الصحفي: «لمسنا أيضا الانحيازات الاجتماعية للدولة على مدار 10 سنوات، فالصعيد شهد تنمية لم يشهدها من قبل، ووجدنا مشاركة هي الأكبر في تاريخ صعيد، ولأول مرة دخلت الدولة المصرية قرى ونجوع مصر بمشروع وطني هو الأهم في تاريخنا الحديث وهو مشروع حياة كريمة، فوجدنا مشاركة في قرى ونجوع مصر هي الأكبر، وكل تلك الأمور تحمل دلالات على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي».