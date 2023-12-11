شباب يساعدون كبار السن أمام لجان الانتخابات: «حب الوطن والواجب جمعنا» 

حب البلد ومساعدة الغير، كان دافعا لسمير صبري ومحمد صابر، ومحمد أحمد دسوقي، البالغين من العمر 22 عاما، للتطوع أمام لجان انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فاستيقظوا مبكرا وذهبوا إلى إحدى لجان الاقتراع قبل بدء التصويت ليكونوا في استقبال كبار السن وذوي الهمم من الناخبين، تركوا كل شيء وراءهم ولبوا نداء الوطن، قرروا الإدلاء بأصواتهم أيضا من منطلق مسؤوليتهم الوطنية.

انتخابات مصر 2024

«سيبت شغلي علشان ألبي نداء وطني، قررت التطوع لمساعدة الناخبين من أهالينا أمام اللجنة، وعملت واجبي»، قالها سمير صبري لـ«الوطن»، مؤكدا أنه للمرة الأولى يشارك في انتخابات رئاسية: «مبسوط إني نازل أشارك بصوتي وأخدم أهلي قدام اللجنة، مسؤولية كبيرة وإحنا حالفين لنكون قدها، ودوري إني بستقبل الناخب من على البوابة وأخده للمتطوعة اللي بتطلع رقم اللجنة الانتخابية والناخب».

تعاون ودعم تلقاه الشاب محمد أحمد دسوقي، من القائمين على تأمين اللجان، لتسهيل مهمة تطوعهم لمساعدة الناخبين، فكانت سعادته كبيرة لمشاركته في الانتخابات: «أنا أول مرة أنزل وأشارك سواء بصوتي أو بالتطوع، حسيت إني قد المسؤولية واكتشفت إني ممكن أكون قائد كويس، التطوع لمساعدة الغير بيعزز ثقتك بنفسك إنك ليك دور وقد المسؤولية، والناس كانوا مبسوطين بدورنا وشكرونا، لكن إحنا اللي بنشكرهم علشان أدوا واجبهم».

3 أصدقاء يتطوعون لمساعد الناخبين

محمد صابر، واحد من الأصدقاء الثلاثة الذين قرروا المشاركة بصوتهم وتطوعوا في مساعدة الناخبين أمام اللجان: «حب البلد والوطن جمعنا، والمسؤولية جعلتنا نشارك، تطوعنا من أنفسنا حبا في خدمة أهالينا، وعلشان ده حقهم علينا، وأنا سيبت شغلي وقلت 3 أيام لخدمة بلدي مش خسارة فيها، كتير البلد أدتنا، ومنحتنا الأمن والأمان والاستقرار، بجانب التنمية، فجه دورنا إننا نساعد حتى لو بحاجة بسيطة».

رسالة وجهها الشباب للمواطنين، بضرورة المشاركة في الانتخابات: «حب مصر في قلوبنا انزلوا وشاركوا علشان مستقبلكم وأولادكم وأحفادكم، اختاروا اللي هيقدر يلبي احتياجاتكم ويكون قد مسؤولية بلد بحجم مصر، شوفوا التنمية اللي حصلت والمشروعات اللي اتعملت وقارنوا بين كنا فين وبقينا فين وليكم الاختيار، شوفوا أيام الفوضى والنهارده وإحنا عايشين مطمئنين، انزلوا علشان مستقبلكم وحبا في بلدكم».