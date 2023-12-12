إقبال كثيف على لجان الانتخابات بالشرقية قبل ساعات قليلة من انتهاء اليوم الثالث

شهدت لجان انتخابات الرئاسة بمحافظة الشرقية إقبالا كثيفا من المواطنين والعاملين في مختلف المديريات للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير.

شباب أندية التطوع ينظمون الصفوف أمام اللجان

وشهدت اللجان انتشارًا من شباب أندية التطوع، لتنظيم صفوف الناخبين وإرشادهم إلى لجانهم الانتخابية بجانب مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم دون الانتظار.

تنظيم مسيرات متفرقة للعاملين بشركة المياه

وشهد اليوم الأخير للتصويت، تنظيم مسيرات متفرقة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتوجه للجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم.

كما حرصت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، بحضور الأنبا تيموثاؤس وجموع الآباء والكهنة، على المشاركة في الانتخابات، إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية كبيرة وواجب وطني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.