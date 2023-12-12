لاعبو بورفؤاد يرفعون علم مصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد الرياضي بمحافظة بورسعيد، بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية من بين 4 مرشحين على هذا المنصب.

لاعبو بورفؤاد يرفعون علم مصر

وحمل اللاعبون أعلام مصر أثناء توجههم إلى لجنة الوافدين للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية 2024 مرددين النشيد الوطني وهتاف تحيا مصر.

المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

وأكد المهندس أحمد رضوان، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي بورفؤاد، أن لاعبي الفريق كانوا حريصين على التمسك بحقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، معربا عن فخره بحسهم الوطني، ومشددا على أن جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي ولاعبي الفرق المختلفة ببورسعيد ممن لهم حق التصويت قد أدلوا بأصواتهم.

يذكر ان محافظة بورسعيد بها 67 مقرًا انتخابيًا داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد ليدلي 533 ألفًا و532 ناخبا بأصواتهم في 80 لجنة فرعية حيث شهدت اللجان أعمال نظافة وتجميل في الداخل والخارج بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ومظلات تحسبا لتقلبات الطقس ومبردات مياه بالإضافة إلى انتشار وسائل الاطفاء وحجرة محكمة التأمين للتحفظ علي صناديق الإقتراع على أعلى مستوى