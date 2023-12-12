العاملون بمحلات وسط البلد في مقدمة صفوف الناخبين بلجان عابدين

شهدت اللجان الانتخابية في حي عابدين بالقاهرة، توافد عدد كبير من الناخبين والمواطنين العاملين بمحلات وسط البلد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت كل مجموعة من العاملين بالسلاسل التجارية بمحلات وسط البلاد على الحضور في جماعات منظمة، يقول طه محمد: «شاركت في النتخابات أنا وزمايلي، وبنفرح بوجودنا هنا».

إقبال كبير من العاملين بمحلات وسط البلد على التصويت

وأضاف طه أنّه منذ تواجده في لجنة مدرسة محمد فريد التجريبية، لاحظ حضور العديد من زملائه العاملين بالمحلات المجاورة لمقر عمله.

ومنذ اليوم الأول لانطلاق الانتخابات تشهد لجنة الوافدين بمدرسة محمد فريد التجريبية بحي عابدين، توافد عدد كبير من العاملين بالمحلات والمطاعم المحيطة بالمدرسة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى انتهاء التصويت في التاسعة مساء.

وتنتهى عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة، ومن المقرر أن يتم مد التصويت في ظل كثافة توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم.