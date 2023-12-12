مسيرة لمعلمي القاهرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

قاد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مسيرات حاشدة في حب مصر، بإدارتي النزهة مصر الجديدة التعليمية، حيث انطلقت من أمام مدرسة طبري الحجاز الثانوية بنين التابعة لإدارة الحجاز التعليمية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وضمت المسيرة آلاف المعلمين والعاملين للمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024، لاستكمال مسيرة البناء و التنمية، والمشروعات القومية الضخمة.

واستكملت المسيرة طريقها من مدرسة الشهيد البطل سعيد حمدي التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، ورسم المعلمون والعاملين والطلاب بالأعلام والهتافات لوحة فنية في حب مصر.