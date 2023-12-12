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انتخابات المصريين بالداخل

من أسوان إلى الإسكندرية.. إقبال على لجان المغتربين في أكتوبر

كتب:

حسن مظهر
04:02 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
إحدى لجان المغتربين في مدينة 6 أكتوبر

إحدى لجان المغتربين في مدينة 6 أكتوبر

شهدت اللجان الانتخابية للمغتربين في مدينة السادس من أكتوبر إقبالا من المواطنين، قادمين من محافظات متنوعة من أسوان إلى الإسكندرية.

محمد عبدالعظيم من محافظة أسيوط، أحد الناخبين المغتربين، قال في تصريحات لـ«الوطن» خلال تواجده في مدرسة الرؤية بأكتوبر: «لولا الانشغال لكنا تواجدنا من اليوم الأول، ولكن حرصت على التواجد في اليوم الأخير لتأدية واجبي نحو بلدي». 

فيما أكد محمد عزام، أحد الناخبين من محافظة البحيرة حول حرصه على المشاركة  في الانتخابات الرئاسية، «سعيد جدا بالمشاركة في الانتخابات والسعادة الأكبر بالحضور الكبير للمغتربين، هذا شيء يدل بأن هناك تكاتف شعبي كبير في هذه المرحلة».

وتتواصل العملية الانتخابية لليوم الثالث على التوالي، إذ فتحت اللجان في مدينة السادس من أكتوبر أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا على أن يُغلق باب التصويت عند مغادرة آخر ناخب وهو ما حدث خلال اليومين الماضيين.

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بقلم حسن مظهر