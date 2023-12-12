أهالي مصر القديمة والمنيل يتوافدون على اللجان الانتخابية لليوم الثالث (صور)

تشهد لجان منطقة مصر القديمة والمنيل إقبالا كثيفا في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية، وسيطرت على الجميع مظاهر الحب لمصر، واصطفاف الناخبين والناخبات بكثافة.

وعبر الجميع عن مدى امتنانهم للمساعدات التي يقدمها الشباب المتطوعين، إذ قالت ندى محمد البالغة من العمر 30 عامًا: «بعبر عن رأيي عشان تكون صورة مشرفة لمصر».

الانتخابات الرئاسية

حرص عدد كبير من الشباب على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال، رافعين الأعلام المصرية وعلامات الفخر والسعادة كان تسيطر عليهم للمشاركة في هذا العرس الانتخابي.