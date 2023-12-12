المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يتابع سير العملية الانتخابية في بعض اللجان

أعلنت حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة إجراء جولة في بعض لجان مصر الجديدة والقاهرة الجديدة، بحضور المشرح ذاته.

جولة المرشح عبد السند يمامة

وأوضحت أن الجولة تبدأ من مدرسة قومية الأهرام في مصر الجديدة، ثم يتجه إلى مدرسة الرشيد القومية بشارع إسماعيل رمزي في ميدان الجامع.

وأكدت الحملة أن الإقبال على الانتخابات يعطي مؤشرا على إدراك المصريين لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن الديمقراطية تعني المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد هو صناديق الاقتراع.