أعلام مصر تزين شرفات المنازل.. واستمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات

اختارت عائلة مصرية في حي الزاوية الحمراء بالقاهرة، التعبير عن فرحتها بالانتخابات الرئاسية بطريقتها الخاصة، حيث زيّنت شرفتها بأعلام مصر، احتفالا بالعرس الديمقراطي.

وفي سياق متصل، شهدت لجنة مدرسة الفردوس بحي الجمالية، اصطفاف الطوابير أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية، إيمانا منهم بأهمية اختيار مرشح رئاسي مناسب للنهوض ببلدهم مصر، أملا في مستقبل آمن لأولادهم وللأجيال القادمة.

وتضمنت القائمة الانتخابية 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.