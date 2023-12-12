عضو «رجال الأعمال المصريين» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، بصوتها الانتخابي بلجنة مدرسة عزيز أباظة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، إن التصويت حق دستوري وأمانة وواجب وطني تجاه كل فرد في المجتمع، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا ومشاركة غير مسبوقة من المواطنين ما يعكس الوعي السياسي لدى مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة.

إقبال تاريخي في الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت أن هذا الإقبال التاريخي من الناخبين في الانتخابات الرئاسية يؤكد عظمة الشعب المصري ووحدته ووعيه الكبير بأهمية التكاتف والوقوف صف واحد مع الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات.