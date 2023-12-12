طلاب جامعة الأزهر بأسيوط يدلون بأصواتهم في الانتخابات بلجنة الوافدين

توجه عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، فرع الوجة القبلي بمحافظة أسيوط، إلى لجنة الوافدين بقرية جحدم في مركز منفلوط، للإدلاء بأصواتهم، كونهم مغتربين من محافظات مختلفة.

طالب: المشاركة في الانتخابات حق وطني

وقال عبدالله أحمد، أحد طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن الطلاب المغتربين من محافظات أخرى تجمعوا، وذهبوا سويا إلى اللجنة الانتخابية المخصصة للوافدين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ لأن هذه أمانة على كل مصري، أن يشارك في الانتخابات ويختار رئيس مصر القادم.

وأثمن الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، المشاركة الإيجابية لطلاب وطالبات فرع الجامعة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وهذا لم يأت إلا من خلال الدور المهم المنوط بطلاب بمؤسسة الأزهر الشريف، في تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت عن تخصيص 6 لجان للوافدين، لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم في نطاق المحافظة، وتسهيلا عليهم، وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية،

وتتمثل لجان الوافدين في: لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق، ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم في مركز منفلوط.