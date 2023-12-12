وفاء عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

حرصت الفنانة وفاء عامر على الإدلاء بصوتها في اليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية 2024، في إحدى مدارس منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

انتخابات الرئاسة 2024

والتفت حول الفنانة وفاء عامر عدد كبير من السيدات والشباب بمجرد دخولها اللجنة للأدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024، ورحبت وفاء بالناخبين قائلة،«تفرحوا والله».

آخر يوم تصويت

واستمر الماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام بدأ من أول الأمس، وقد بدأ التصويت في التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءً.