وفاء عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)
كتب:
ضحى محمد
02:19 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
وفاء عامر في انتخابات الرئاسة
حرصت الفنانة وفاء عامر على الإدلاء بصوتها في اليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية 2024، في إحدى مدارس منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.
انتخابات الرئاسة 2024
والتفت حول الفنانة وفاء عامر عدد كبير من السيدات والشباب بمجرد دخولها اللجنة للأدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024، ورحبت وفاء بالناخبين قائلة،«تفرحوا والله».
آخر يوم تصويت
واستمر الماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام بدأ من أول الأمس، وقد بدأ التصويت في التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءً.