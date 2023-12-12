وزير الخارجية يستقبل رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حاليا منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشؤون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنّ وزير الخارجية أعرب عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الأفريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ما يؤكد عمق العلاقات بين مصر والمنظمتين الإقليميتين، والذي عكسه الحرص على إيفاد البعثة المشتركة لمتابعة الاستحقاق الدستوري المهم.

وأضاف السفير أبوزيد، أنّ الوزير شكري أكد على الحرص على تقديم سُبل الدعم وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير وعمل البعثة المشتركة لمتابعة العملية الانتخابية، والدور المهم للاجتماع التعريفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات لجميع بعثات المتابعة يوم 9 ديسمبر الجاري، الذي ساهم في تعرف البعثة على القواعد والإجراءات الخاصة بعملها وبالعملية الانتخابية برمتها.

وأجرت البعثة المشتركة المشكلة من 69 متابعا، زيارة إلى عدد من مقار اللجان الانتخابية بعدة محافظات، وبينها القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية والإسماعيلية حتى تاريخه.

من جانبها، أعربت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، عن سعادتها البالغة برئاسة البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مقدمة الشكر للحكومة المصرية على تسهيل مهمتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لها، معربةً عن تطلعها لقدرة مصر على المضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من التنمية والتقدم.

من جانبهم، أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن اقتناعهم بأنّ متابعة الاستحقاق الديمقراطي الهام أسهم في إطلاع البعثة الأفريقية على الكثير من التجارب الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في الدول الأفريقية الأخرى.