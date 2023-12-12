إقبال كثيف على لجان عابدين وقصر النيل في اليوم الأخير من الانتخابات

توافد كثيف من قبل المواطنين، شهدته المقرات الانتخابية بحي عابدين وقصر النيل، حيث تواجد المواطنين أمام اللجان قبيل فتحها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم.

توافد أعداد كبيرة من الشباب لإدلاء بأصواتهم

وشهدت اللجان توافد أعداد كبيرة من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، يقول هشام جمال أحد المتطوعين بلجان مدرسة قصر الدوبارة، إن الشباب جاء في الصباح الباكر منتظرا فتح اللجان، وما زالت اللجنة تستقبل أعداد كبيرة.

وقال المستشار محمد الديب، رئيس لجنة رقم (1) الفرعية بمدرسة محمد فريد الابتدائية، إن اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية يشهد توافد أعداد كبيرة من الناخبين وتسير العملية الانتخابية بيسر وسلاسة، موضحا أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوز من قبل الناخبين.

ووفود تجوب المقرات الانتخابية بحي عابدين

كما استقبلت المدرسة وفدا من الهيئة العامة للطرق والكباري للاطمئنان على سير العملية الانتخابية. وتوافد مجموعة من الشباب العاملين بمحلات وسط البلد والمطاعم للإدلاء بأصواتهم في أفواج.

وتشهد اللجان ومقرات الانتخابات بحي عابدين احتفالات كبيرة من قبل المواطنين، ومسيرات حاشدة.

انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024 مساء اليوم

وتنتهي الانتخابات الرئاسية اليوم الساعة التاسعة مساء، وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب.