أسامة الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين

أدلى أسامة الشيخ، رئيس قطاع الرياضة بقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».