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انتخابات المصريين بالداخل

أسامة الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين

كتب:

علي سمير
03:06 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
أسامة الشيخ

أسامة الشيخ

أدلى أسامة الشيخ، رئيس قطاع الرياضة بقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».

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