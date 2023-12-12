عضو بـ«النواب»: الإقبال على الانتخابات الرئاسية «رد جميل» للقيادة السياسية

قال الدكتور محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن منطقة عين شمس شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على اللجان الانتخابية، والتي تمثل 20% من كثافة عدد الناخبين في محافظة القاهرة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن جميع الفئات المنطقة أصروا على النزول للانتخابات، ما يؤكد التفاف الشعب حول القيادة السياسية، والذي يعد بمثابة رد الجميل للقيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية.

التصويت في الانتخابات

وأكد أنه على مدار الأيام الثلاثة لامست وعي المواطنين، وحرصهم على المشاركة في التصويت، ومن مختلف الفئات العمرية ما يعكس حالة الوعي السياسي للمواطن، موضحا: «الشعب لديه وعي ليس بمستجدات الأحداث في الداخل ولكن في الخارج، فقد رأى الشعب تطورات الظروف المحيطة بمصر وموقف القيادة الساسية منها، إذ تمكنت من فرض إرادتها والعبور بالدولة إلى بر الأمان».