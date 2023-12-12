نائب رئيس «صناعة الحبوب» يدلي بصوته الانتخابات: المشاركة واجب وطني

أدلى حسين بودي، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ورئيس رابطة أصحاب المطاحن بصوته الانتخابي في اللجنة رقم 3 بمدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول، مؤكدا أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني علينا جميعا للوقوف خلف الوطن.

وأكد بودي، أنّ المشاركة الإيجابية للحشود الكبيرة من المواطنين التي توافدت على اللجان الانتخابية اعتبارا من الأحد الماضى وحتى اليوم، تؤكد مدى وعي الشعب المصري بفئاته المختلفة بأهمية الاصطفاف على قلب رجل واحد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية من مشروعات قومية في جميع المجالات.

وتابع أنّ ما يحدث في الدول المجاورة يتطلب من الجميع المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تسير في جو يتسم بالديمقراطية لاستمرار الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.