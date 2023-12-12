المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يتفقد اللجان الانتخابية بمصر الجديدة

تفقد المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، عددا من لجان مصر الجديدة في جولته اليومية بالانتخابات الرئاسية، حيث تفقد مدرسة الأهرام القومية الابتدائية والمشتركة ومدرسة الرشيد القومية، وتفقد اللجنة من الداخل واطمأن على سير العملية الانتخابية، وتفاعل مع الناخبين والحضور أمام اللجان بالتلويح بيديه.

وقال عبدالسند يمامة، إنّ هناك إقبالا جيدا منذ اليوم الأول وحضور لافت وهو أمر مبشر باقتدار، والشعب المصري يقدر الأثر المترتب على مشاركته في الانتخابات الرئاسية، متابعا: «لم نرصد أي مخالفات منذ اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية، وجميع المحافظات الإقبال بها جيد، وهو شعور وعام ووطني عند المصريين، وأنّ فئات الشعب المصري واحد ولا يوجد تفرقة».

ويستمر توافد المصريين على لجان مصر الجديدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من الشباب والفتيات وكبار السن في اليوم الأخير في الانتخابات، في مشهد يعكس تلاحم الشعب المصري والوقوف بجانب دولتهم في العرس الديمقراطي.