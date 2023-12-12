المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية في الغربية

تابع المرشح الرئاسي حازم عمر، أعمال الانتخابات الرئاسية 2024، سير العملية الانتخابية داخل لجنة مدرسة الشهيد السعيد حسين، بمحلة المرحوم، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، وذلك ضمن جولته في المحافظات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وحرص المرشح الرئاسي على التواجد مع مؤيديه خارج محيط اللجنة الانتخابية، والذين قاموا بتنظيم مسيرة لتأييده والمطالبة باختياره في المنافسة الانتخابية التي يخوضها مع 3 منافسين.

وأكد، أن كل صوت انتخابي يفرق في بناء الوطن ومستقبل شعبه، مطالبا المواطنين بالمشاركة والادلاء بصوتهم من أجل مصر.

وأوضح المرشح الرئاسي، أنه حرص اليوم على التواجد في محافظة الغربية، ومتابعة سير العملية الانتخابية، حيث أن الغربية محافظة بها حراك سياسي وليست من المحافظات الهادئة انتخابيا، ودائما ما تشهد إقبالا كبيرا.

المنافسة الانتخابية

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين، هم كل من عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الكتلة التصويتية

وشهدت العملية الانتخابية بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، توافد الآلاف من الناخبين على اللجان والاداء بأصواتهم الانتخابية، ويبلغ عدد سكان محافظة الغربية، 5.3 مليون مواطن، ومن يحق لهم التصويت 3.5 مليون ناخب وناخبة، يدلون بأصواتهم داخل 14 لجنة عامة، و693 مقرا انتخابيا، و673 لجنة فرعية، وخصصت المحافظة 16 لجنة عامة.