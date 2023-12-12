رئيس حقوق الإنسان والمواطنة: سعيد بزيادة نسب المشاركة في الانتخابات

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه يتابع العملية الانتخابية بشكل دقيق من اليوم الأول، وتوجه بالشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي ينتمي إلى وطنه ويقف صفا واحدا متحديا الأزمات وما تمر به الدولة المصرية حاليا.

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة خلال مداخلة هاتفية بشاشة إكسترا نيوز، أنه عندما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة التصويت قاربت 45%، شعر بفرحة لا توصف.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.