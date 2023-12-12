عبدالسند يمامة: متفائل بنتيجة الانتخابات الرئاسية.. وسنقبل بما يرتضيه الشعب

أعرب المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، عن تفاؤله بنتيجة الانتخابات الرئاسية، وثقته فيما ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا: «سنقبل بالنتيجة، والرؤية المستقبلية مرتبطة بمن سيقبله الشعب».

جاء ذلك خلال تفقده عددا من اللجان بمنطقة مصر الجديدة في جولته اليومية بالانتخابات الرئاسية، وتفقد مدرسة الأهرام القومية الابتدائية والمشتركة ومدرسة الرشيد القومية، وتفاعل مع الناخبين والحضور أمام اللجان بالتلويح بيديه.

وقال عبدالسند يمامة، إنّ الإقبال على التصويت منذ اليوم الأول جيد ومبشر، والشعب المصري يقدر الأثر المترتب على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، ولم نرصد أي مخالفات منذ اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية.

وأكد يمامة، أنّ الإقبال في جميع المحافظات جيد، وهو شعور عام ووطني عند المصريين، لافتا إلى أنّ فئات الشعب المصري واحد ولا يوجد تفرقة.