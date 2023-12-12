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انتخابات المصريين بالداخل

النقابة العامة للعاملين بالقطاع الجوي تنظم مسيرة للمشاركة في الانتخابات (صور)

كتب:

سهيلة هاني
03:01 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مسيرة النقابة العامة للعاملين بالقطاع الجوي

مسيرة النقابة العامة للعاملين بالقطاع الجوي

نظمت النقابة العامة للعاملين بقطاع النقل الجوي ولجانها النقابية التابعة لها، مسيرة خرجت من الشركات المختلفة التابعة للنقابة، ووصلت إلى مقر اللجان المتواجدة في مطار القاهرة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

ووصلت مسيرة النقابة العامة للعاملين بقطاع النقل الجوي، والعاملين بها إلى مقر اللجنة رقم 31/32 التي تتواجد امام صالة الوصول، ويتقدمها رؤساء الشركات المختلفة. 

 

 

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