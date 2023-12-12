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انتخابات المصريين بالداخل

الفنانة سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات بحدائق أكتوبر

كتب:

شروق مراد
02:44 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الفنانة سلوى عثمان

الفنانة سلوى عثمان

أدلت الفنانة سلوى عثمان بصوتها في إحدى اللجان الانتخابية بحدائق أكتوبر، بالانتخابات الرئاسية 2024.

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