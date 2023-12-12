الفنانة سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات بحدائق أكتوبر كتب: شروق مراد 02:44 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 الفنانة سلوى عثمان أدلت الفنانة سلوى عثمان بصوتها في إحدى اللجان الانتخابية بحدائق أكتوبر، بالانتخابات الرئاسية 2024. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عضو «رجال الأعمال المصريين» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 وفاء عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور) أمين جامعة الدول العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 الشوباشي: الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وبداية مرحلة أشد ثراءً بالإنجازات المطربة هدى: الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة ومنظمة وتشهد إقبالا كثيفا الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 مصر تنتخب بقلم شروق مراد