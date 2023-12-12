محافظ المنيا: اللجان تشهد إقبالا من المواطنين خلال ثالث أيام الانتخابات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة تشهد إقبالا تاريخيا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية منذ الساعات الأولى، للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

متابعة لحظية ومستمرة لسير الانتخابات

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية ولتلقي أي شكاوى من المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أي مشكلة في الحال لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

توفير سبل الراحة داخل المقار الانتخابية

وأضاف المحافظ، أنه تم توفير كل سبل الراحة داخل المقار الانتخابية واللجان العامة، للخروج بمستوى تنظيمي عال ومتميز أثناء سير العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين، مؤكدا تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة محافظة المنيا.