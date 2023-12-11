المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية في المنيا

تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر، إحدى لجان الاقتراع بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، ثاني أيام عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، إذ استقبله عدد من المواطنين في لجنة مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف بمدينة المنيا، وتجول داخل إحدى اللجان واطمأن على سير عملية الاقتراع ونسبة الإقبال.

شكر للقائمين على العملية الانتخابية

وخلال تفقده للجنة الانتخابات، وجه المرشح الرئاسي حازم عمر، الشكر للقضاة والموظفين القائمين على العملية الانتخابية لما يبذلوه من جهود لتيسير عملية الاقتراع على المواطنين.

وأشاد المرشح الرئاسي حازم عمر، بالمشاركة الإيجابية من أهالي محافظة المنيا، الذين بينوا حرصهم على المشاركة الإيجابية، بتسابقهم للإدلاء بأصواتهم خصوصًا السيدات.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وطالب المرشح الرئاسي أهالي محافظة المنيا، بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والحرص على الإدلاء بأصواتهم، واختيار المرشح المناسب للمرحلة الحالية، حتى لا يصابوا بالندم في المستقبل.

وشهد اليوم الثاني من عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة المنيا، الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان في الصباح الباكر قبل فتح اللجان.

واصطف عشرات الشباب والفتيات وطلاب جامعة المنيا، أمام مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم، ليضربوا مثالًا في المشاركة الإيجابية والفعالة، ومشاركتهم في صنع القرار.