محافظ المنيا: لم نرصد أي مخالفات في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتهاء عملية التصويت وغلق صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مضيفاً أن العملية الانتخابية مستقرة ولم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تعيق سير العملية الانتخابية.

متابعة عملية غلق صناديق الاقتراع

وتابع المحافظ عملية غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا والفرعية بالمراكز والمدن لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، على أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غد الثلاثاء في اليوم الثالث والأخير.