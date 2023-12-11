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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس نادي قضاة المنيا يدلي بصوته في لجنة الوافدين بالنادي الرياضي

كتب:

إسلام فهمي
03:52 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس نادى القضاة فى المنيا

رئيس نادى القضاة فى المنيا

أدلى المستشار هاني عبدالجابر رئيس نادي قضاة المنيا، ومحافظ بني سويف السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة الوافدين بنادي المنيا الرياضي، خلال ثاني أيام التصويت.

وشهدت لجنة الوافدين بنادي المنيا إقبالا ملحوظاً على مدار أول يوم وثاني يوم التصويت، اذ تستقبل كافة المغتربين من خارج المحافظة للادلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية

يذكر أن محافظة المنيا قد خصصت ثلاثة لجان للوافدين، الأولى في نادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا، والثانية بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية، والثالثة بمدرسة كير في قرية المعصرة بمركز ملوي.

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بقلم إسلام فهمي